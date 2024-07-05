История праздника в честь Владимирской иконы Божией Матери, который отмечается в России 6 июля 2024 года

6 июля 2024 года состоится празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Эта икона является одной из самых древних и единственной из сохранившихся святынь Древней Руси, которая до наших дней сохранила свой первозданный вид, а не представляет собой копию, как сообщает dosuga.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии