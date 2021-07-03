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Очень необычное применение старых шапок, которые стыдно носить

Очень необычное применение старых шапок, которые стыдно носить

Старые шапки, которые годятся только на то, чтобы их выбросить (катушки, не отстирываемые пятна), можно легко и просто переделать в нужную вещь для дома, которая ещё и смотрится очень симпатично! Разрежьте шапки по шву.

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