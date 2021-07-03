Очень необычное применение старых шапок, которые стыдно носить

Старые шапки, которые годятся только на то, чтобы их выбросить (катушки, не отстирываемые пятна), можно легко и просто переделать в нужную вещь для дома, которая ещё и смотрится очень симпатично! Разрежьте шапки по шву.
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