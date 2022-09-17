Царьград

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Депутата возмутили слова Пугачёвой о русских: "Извините, начинаю злиться"

Депутата возмутили слова Пугачёвой о русских: "Извините, начинаю злиться"

Депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в эфире программы "Царьград. Главное" заметил, что процессу мобилизации сознания в России, а также военной и экономической мобилизации препятствуют лица внутри самой нашей страны.

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