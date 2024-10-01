Напои меня, матушка Русь,Родниковой водой напои!Родника я губами коснусь,И почувствую губы твои,И душа прикоснётся к душе,Сердце к сердцу – покинет печаль, И вприпрыжку по лугу уже,Я бегу в предрассветную даль!Здравствуй речка моя – озорница,Там, на круче, взгрустнула ветла,Да церквушке вдали не грустится,Золотые поют купола! Автор: Виктор Шамонин-Версенев Видеостихотворение НАПОИ МЕНЯ, МАТУШКА РУСЬ… слушать, читает Михаил Киселёв: https://ok.