Итальянцы не отправят своих детей на фронт, и если такое «ничтожество» как глава евродипломатии Кая Каллас или некоторые другие страны ЕС хотят умирать «под русскими бомбами», то пусть делают это без итальянцев.
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