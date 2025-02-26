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Чтобы не потолстеть. Три рецепта диетических, но очень вкусных блинов на Масленицу

Чтобы не потолстеть. Три рецепта диетических, но очень вкусных блинов на Масленицу

Почти все блины очень калорийны. Рассказываем, что делать, если хочется и фигуру сохранить, и блинов отведать Рецептов блинов (сейчас идет масленичная неделя, на которой обязательно нужно испечь блины) придумано великое множество — на кефире, молоке, пиве, с начинками — мясной, рыбной, икорной, творожной или фруктовой.

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