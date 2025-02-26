Чтобы не потолстеть. Три рецепта диетических, но очень вкусных блинов на Масленицу

Почти все блины очень калорийны. Рассказываем, что делать, если хочется и фигуру сохранить, и блинов отведать Рецептов блинов (сейчас идет масленичная неделя, на которой обязательно нужно испечь блины) придумано великое множество — на кефире, молоке, пиве, с начинками — мясной, рыбной, икорной, творожной или фруктовой.