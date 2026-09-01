Как завещал Порошенко. Украинский парламент переезжает в подвал

Прогнозы экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что «их дети будут сидеть в подвалах», через 10 лет аукнулись депутатам Верховной рады, в том числе, и законодателям из фракции «Европейская солидарность».
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