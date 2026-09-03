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Четыре человека погибли при ударе ВСУ в Белгородской области

Четыре человека погибли при ударе ВСУ в Белгородской области

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев 3 сентября в своем Telegram-канале.

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