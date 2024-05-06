Предприниматели из четырех районов Нижегородской области могут принять участие в конференции «Мой бизнес 360» в Заволжье

Конференция «Мой бизнес 360» пройдет в Заволжье Нижегородской области 24 мая 2024 года. Мероприятие в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» организовал региональный центр «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
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