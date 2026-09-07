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Хуже, чем в группе «ВИА ГРА» было только в «Блестящих»: видео-компромат, продолжение после банкетов, четверо парней в «Порше» — а что еще

Хуже, чем в группе «ВИА ГРА» было только в «Блестящих»: видео-компромат, продолжение после банкетов, четверо парней в «Порше» — а что еще

Она ворвалась в «Блестящие» как яркая комета — и погасла так же стремительно, не успев даже толком запомниться широкой публике.

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