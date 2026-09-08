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Царьград

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Дни тишины закончились: эксперт ЛНР оценил возобновление ударов и перспективы ВСУ

Дни тишины закончились: эксперт ЛНР оценил возобновление ударов и перспективы ВСУ

Ветеран боевых действий и военный эксперт Андрей Марочко рассказал о цене временного перемирия. Прошедшие "дни тишины", несмотря на объявленный режим перемирия, стали лишь короткой паузой перед новым витком боевых действий.

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