Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об угрозах применения насилия в отношении сотрудников ГИБДД в Волгоградской области

В социальных сетях опубликована информация о том, что в городе Котово Волгоградской области после совершения ДТП группой лиц были высказаны угрозы применения насилия в адрес сотрудников полиции, прибывших на место происшествия для оформления административного материала.
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