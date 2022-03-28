В Госдуме считают, что Киев потерял шансы сохранить государство

Киев утратил свою последнюю возможность сохранить Украину как государство в настоящих границах. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ходе официального визита делегации полуострова в Донбасс.
Киев утратил свою последнюю возможность сохранить Украину как государство в настоящих границах. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ходе официального визита делегации полуострова в Донбасс.
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