stroimdom21
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stroimdom21

34 подписчика

Как я собираю и храню семена томатов: пошаговый опыт от отбора плода до упаковки

Каждый сезон я снова убеждаюсь: собственная рассада из самостоятельно собранных семян — это не только экономия, но и особое удовольствие.

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