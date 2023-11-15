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Минфин США запросил данные о танкерах с нефтью из России. Поиск нарушителей западных санкций

Минфин США запросил данные о танкерах с нефтью из России. Поиск нарушителей западных санкций

Министерство финансов США начало расследование деятельности около сотни танкеров, которые, по подозрению ведомства, могли перевозить российскую нефть для экспорта в обход санкций, введенных Западом против России.

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