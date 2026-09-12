Возраст мобилизованных в ВСУ достигает 60 лет #Мамаявпорядке

Пленный украинский военнослужащий в рамках проекта «Мама, я в порядке» рассказал, что среди мобилизованных военнослужащих ВСУ встречаются пенсионеры и люди с серьезными заболеваниями.
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