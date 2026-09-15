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Новости Тамбова

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Тамбовчанка впала в кому после массажа в банном комплексе «Фараон»

Тамбовчанка впала в кому после массажа в банном комплексе «Фараон»

Происшествия, 9 минут назад Фото: нейросети Читайте также: Трое жителей Тамбовской области отдали мошенникам почти 1,8 миллиона рублей (20 минут назад) Грузовик насмерть сбил женщину на переходе у Вечного огня в Тамбове (вчера, 18:25) Тамбовчанин перевёл «службе безопасности банка» 3 миллиона рублей (25.

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