Импортных БАДов на российском рынке оказалось в семь раз больше ожидаемого

Число импортных биодобавок (БАД) к пище на российском рынке оказалось в семь раз больше, чем ранее было известно государству, об этом заявили в Центре развития перспективных технологий ЦРПТ Статья полностью.
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