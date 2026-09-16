Тренеры «Оренбурга» и «Динамо» Белоруков и Горбанец получили дисквалификации на игры РПЛ

Ассистент главного тренера «Оренбурга» Дмитрий Белоруков и специалист по физической подготовке московского «Динамо» Андрей Горбанец получили дисквалификации на матчи РПЛ по итогам игры 8-го тура чемпионата России.
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