Рабочий в Ленинградской области столкнулся с трагедией на стройплощадке из-за экскаватора

В Ленинградской области в деревне Лупполово произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Рабочий, которому исполнилось 53 года, работая на стройке, не смог избежать трагедии - его переехала гусеница экскаватора.
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