ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Пари НН»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча 3-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН» (0:1) Яна Бобровского назначить пенальти в ворота махачкалинцев на 78-й минуте встречи.
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