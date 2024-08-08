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ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Пари НН»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча 3-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН» (0:1) Яна Бобровского назначить пенальти в ворота махачкалинцев на 78-й минуте встречи.

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