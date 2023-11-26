Mash: подозреваемый в хищении замглавы МЧС Татарстана услышал «речь Бога»

Замглавы МЧС Татарстана Олег Степущенко, арестованный по делу о хищении свыше 40 миллионов рублей из бюджета, заявил, что начал слышать «колокольный звон и звуки, похожие на речь Бога», сообщает Telegram-канал Mash.
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