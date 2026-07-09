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Русская весна

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Трамп вновь заявил, что европейцы должны больше уважать США

Трамп вновь заявил, что европейцы должны больше уважать США

Президент США Дональд Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать Соединённые Штаты и нарастить свои военные расходы, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на осведомлённые источники.

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