Трамп вновь заявил, что европейцы должны больше уважать США

Президент США Дональд Трамп на закрытом выступлении перед лидерами стран НАТО в Анкаре вновь заявил, что европейцы должны больше уважать Соединённые Штаты и нарастить свои военные расходы, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на осведомлённые источники.
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