Стали известны сроки завершения реконструкции киностудии в Ростокине

Наряду со строительством жилья в кварталах реновации продолжится возведение необходимой социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных объектов.
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