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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Афанасьев об «Авангарде»: «Условия как в НХЛ – от качества льда до всяких саун. Омск очень нравится, пробок особо нет. В Москве куда-то ехать 2 часа надо, здесь рукой подать»

Форвард « Авангарда » Егор Афанасьев сказал, что ему понравился Омск и условия, которые создает клуб.

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