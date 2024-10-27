Sputnik: Литовцам посоветовали пить воду из туалета во время войны

Пресс-служба литовского МО распространила среди граждан государства листовки, в которых сказано, что после старта военного противостояния или возникновения глобальных происшествий им следует утолять жажду водой из туалета.
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