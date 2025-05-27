Белый дом: Трампу важно обеспечить США роль «сверхдержавы» в цифровых активах

Американский лидер серьезно относится к выполнению собственных обещаний Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу важно обеспечить стране роль «сверхдержавы» в цифровых активах, сообщил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс.
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