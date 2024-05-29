🎭 В День города в Симферополе пройдут бесплатные театрализованные экскурсии 2 июня в столице Крыма организуют экскурсии-спектакли «Город С.
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🎭 В День города в Симферополе пройдут бесплатные театрализованные экскурсии 2 июня в столице Крыма организуют экскурсии-спектакли «Город С.