Группа психологической поддержки в Доме Молодёжи 🗓 19 и 26 августа, 19:00 | в сентябре каждую среду, 20:00 📍 Навагинская, 9 📍 Вход свободный 🤔 Интересный Сочи.
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Группа психологической поддержки в Доме Молодёжи 🗓 19 и 26 августа, 19:00 | в сентябре каждую среду, 20:00 📍 Навагинская, 9 📍 Вход свободный 🤔 Интересный Сочи.