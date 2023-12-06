В Зеленского выстрелили

В президента Украины Владимира Зеленского выстрелили. Об этом сообщает РИА Новости. В Томске на патриотическом фестивале «Мирный воин» повесили фото президента Украины Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и американского лидера Джо Байдена.
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