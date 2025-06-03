Русский компас Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress. К скандалу привела история с мигрантом-курьером.
Дело курьера, отказавшегося везти харамное блюдо, дошло до полиции
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Любой человек, называющий другого чурбаном есть нацист на 100%. А вот нацизма на Руси не было никогда. И это доказывает история страны. Будь наши предки нацистами, они бы не дошли до Тихого океана.А если бы и дошли, то ни одного малого народа не осталось бы в России, их просто истребили бы, как индейцев в Америке. Так откуда эта зм ея нацизма возникла в стране,и усиленно раздувается погаными СМИ? Значит, это кому-то нужно.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Вот только в Томске никто даже и краем уха не слышал об этом якобы заказе и отказе везти его. Кроме того, как житель Томска знаю, что ни ОДНОГО Среднеазиата среди курьеров в ТОмске нет в помине. Везде только русские, татары и другие коренные жители России.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Нацист, а тебе ведомо, что среди курьеров Томска нет ни одного выходца из Средней Азии? НИ ОДНОГО,!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
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