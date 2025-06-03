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Дело курьера, отказавшегося везти харамное блюдо, дошло до полиции

Дело курьера, отказавшегося везти харамное блюдо, дошло до полиции

Русский компас Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress. К скандалу привела история с мигрантом-курьером.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Любой  человек, называющий  другого чурбаном  есть нацист на  100%. А вот нацизма  на Руси не  было никогда. И это  доказывает история  страны. Будь наши предки  нацистами, они бы  не  дошли до Тихого океана.А  если бы  и дошли, то ни одного  малого народа  не осталось бы  в России, их просто истребили  бы, как индейцев  в  Америке. Так  откуда  эта  зм ея  нацизма возникла  в  стране,и усиленно раздувается  погаными СМИ? Значит, это кому-то нужно.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Вот только  в Томске никто даже и краем  уха  не слышал об этом якобы  заказе  и отказе везти его. Кроме  того, как житель Томска  знаю, что  ни ОДНОГО Среднеазиата  среди курьеров в ТОмске нет в помине. Везде  только  русские, татары и другие коренные  жители России.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Нацист, а тебе  ведомо, что  среди курьеров  Томска  нет ни одного  выходца  из Средней  Азии? НИ  ОДНОГО,!!!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
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