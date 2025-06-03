Дело курьера, отказавшегося везти харамное блюдо, дошло до полиции

Владимир Алтайцев

Любой человек, называющий другого чурбаном есть нацист на 100%. А вот нацизма на Руси не было никогда. И это доказывает история страны. Будь наши предки нацистами, они бы не дошли до Тихого океана.А если бы и дошли, то ни одного малого народа не осталось бы в России, их просто истребили бы, как индейцев в Америке. Так откуда эта зм ея нацизма возникла в стране,и усиленно раздувается погаными СМИ? Значит, это кому-то нужно.