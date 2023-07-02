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Открытие рынка НХЛ, Фабрегас закончил карьеру, «Зенит» победил «Нефтчи», ФИФА может изменить правило офсайда, Федотов подписал контракт с ЦСКА и другие новости

Открытие рынка НХЛ, Фабрегас закончил карьеру, «Зенит» победил «Нефтчи», ФИФА может изменить правило офсайда, Федотов подписал контракт с ЦСКА и другие новости

1. В НХЛ открылся рынок свободных агентов, и сразу же начались громкие сделки. Орлов перешел в «Каролину» из «Бостона», контракт – на 2 сезона с зарплатой 7,75 млн долларов в год.

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