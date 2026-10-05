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Царьград

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В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра до 20 м/с

В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра до 20 м/с

С 04:00 6 октября до 06:00 7 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 20 м/с.

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