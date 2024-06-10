РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    А факт избиения и задокументированные побои уже для прокуратуры не данные о возбуждении дела? Типо должно быть заявле..."Приревновала": и...
  • Сергей Иванов
    Ну и дура.Умерла петербурже...
  • Константин Самарин
    Местный вариант "Теслы"? 😸Жителей Барнаула ...

Россиянам списали 8,5 млрд долгов по процедуре внесудебного банкротства

Россиянам списали 8,5 млрд долгов по процедуре внесудебного банкротства

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов В России завершили 25 тысяч процедур внесудебного банкротства за время действия института, было списано 8,5 млрд рублей долгов, сообщил в беседе с "Известиями" первый замминистра экономики Илья Торосов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх