Россиянам списали 8,5 млрд долгов по процедуре внесудебного банкротства

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов В России завершили 25 тысяч процедур внесудебного банкротства за время действия института, было списано 8,5 млрд рублей долгов, сообщил в беседе с "Известиями" первый замминистра экономики Илья Торосов.
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