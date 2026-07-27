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Мнение: «Европейская экономика переходит в режим «пушки вместо масла», – Эдвард Чесноков

Мнение: «Европейская экономика переходит в режим «пушки вместо масла», – Эдвард Чесноков

Журналист Эдвард Чесноков в программе «Мнение» заявил, что запрет на российские пожарные вертолеты в Испании привел к закономерному ущербу для страны, но на антироссийскую политику Европы это не повлияет, поскольку военная сфера – это единственный способ для них спасти собственную экономику.

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