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Почему тёмные стены не уменьшают комнату: 3 правила, которые меняют интерьер

Почему тёмные стены не уменьшают комнату: 3 правила, которые меняют интерьер

Белые стены принято считать спасением для маленьких квартир, а чёрные, графитовые и тёмно-синие – почти запретными.

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