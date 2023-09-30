Джиошвили об ударе в голову от Чистякова: «Не увидел ничего криминального. Попал он хорошо, я немного поплыл. Нокаута вроде не было»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

В пятницу «Динамо» разгромило «Авангард» (6:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде Чистяков ударил Джиошвили локтем в голову, за что получил малый штраф.