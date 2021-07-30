Старый новый фильм: какую кассу приносят повторные показы классики

Повторные релизы фильмов стали серьезным подспорьем для кинотеатрального бизнеса этим летом. Из-за пандемии COVID-19 и смещения графиков фестивалей прокатчики испытывают дефицит новых картин, рассказали опрошенные «Известиями» представители отрасли.