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Крымская газета

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В Симферополе два месяца ищут сбежавшую из дома соболя

В Симферополе два месяца ищут сбежавшую из дома соболя

Сбежавшую из дома трёхлетнюю самку соболя по кличке Фрея уже два месяца ищут в Симферополе. Хозяева были в отъезде, когда зверек умудрился выбраться из вольера в частном доме и удрать в неизвестном направлении.

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