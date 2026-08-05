В Симферополе два месяца ищут сбежавшую из дома соболя

Сбежавшую из дома трёхлетнюю самку соболя по кличке Фрея уже два месяца ищут в Симферополе. Хозяева были в отъезде, когда зверек умудрился выбраться из вольера в частном доме и удрать в неизвестном направлении.
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