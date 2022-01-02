В Кавалеровском районе Приморского края Полицейский Дед Мороз навестил детей из неблагополучных и многодетных семей

В рамках ежегодной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в дни празднования Нового года Дед Мороз, инспектор отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кавалеровский» старший лейтенант полиции Ирина Гущина совместно со специалистом по работе с семьей социально-реабилитационного центра «Детство» Еленой Ижболдиной традиционно посетили детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.