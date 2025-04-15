Союз садоводов: в России могут лишиться до 40% урожая фруктов из-за морозов

Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Брянская область и другие регионы юга и Центральной России могут потерять до 40% урожая фруктов из-за заморозков, пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение главы Союза садоводов России в Республике Крым Татьяны Олейник.
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