Союз садоводов: в России могут лишиться до 40% урожая фруктов из-за морозов

Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Брянская область и другие регионы юга и Центральной России могут потерять до 40% урожая фруктов из-за заморозков, пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение главы Союза садоводов России в Республике Крым Татьяны Олейник.