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Semafor: США пытались убедить арабские страны поддержать коалицию против хуситов

Semafor: США пытались убедить арабские страны поддержать коалицию против хуситов

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен стремился  убедить арабские государства, в том числе Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию оказать поддержку и присоединиться к международной коалиции против йеменских хуситов.

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