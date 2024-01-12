Semafor: США пытались убедить арабские страны поддержать коалицию против хуситов

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен стремился убедить арабские государства, в том числе Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию оказать поддержку и присоединиться к международной коалиции против йеменских хуситов.