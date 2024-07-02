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Улетел на курорт, а газовый баллон оставил на солнце: В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме

Улетел на курорт, а газовый баллон оставил на солнце: В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме

В Подмосковье на балконе взорвался газовый баллон. Жертв чудом удалось избежать. Выяснилось, что хозяина злополучного баллона, оставившего его на солнце, вообще не было в городе - он улетел на курорт.

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