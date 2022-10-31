Военное обозрение

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Опытные образцы двигателей для ПАК ДА прошли этап стендовых испытаний

Опытные образцы двигателей для ПАК ДА прошли этап стендовых испытаний

Фото иллюстрационное Несмотря на "уход в тень" темы создания перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), работы над самолетом продолжаются, опытные образцы двигателей для нового стратега прошли стендовые испытания.

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