ТАСС: Тимофеева из ГАБТУ МО просят привлечь к уголовной ответственности

Главная военная прокуратура (ГВП) попросила Главное военно-следственное управление (ГВСУ) СК РФ привлечь к уголовной ответственности бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илью Тимофеева.
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