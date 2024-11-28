Первый каток сезона открылся в Богородском округе

Традиционно первый каток с натуральным льдом открылся в Богородском округе в поселке Обухово. Новое холодильное оборудование позволяет поддерживать лед в идеальном состоянии при температуре воздуха до плюс восьми градусов.
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