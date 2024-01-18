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Байден не придал особого значения победе Трампа на выборах в Айове

Байден не придал особого значения победе Трампа на выборах в Айове

REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Джо Байден не придал особого значения победе на прошедших в Айове предварительных выборах своего вероятного соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах Дональда Трампа.

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