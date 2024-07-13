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Американский миллиардер призвал Байдена уйти в сторону и дать дорогу молодым

Американский миллиардер призвал Байдена уйти в сторону и дать дорогу молодым

Поражение Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, а также последовавшие за этим публичные выступления главы Белого дома, ставшие, по сути, тестами на вменяемость, которые президент США благополучно провалил, заставляют все больше количество его сторонников обращаться к хозяину Овального кабинет с призывами выйти из президентской гонки.

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