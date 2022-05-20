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Судьи отменили шикарный блок-шот Тайлера Хирро, определив нарушение

Судьи отменили шикарный блок-шот Тайлера Хирро, определив нарушение

Защитник «Майами» Тайлер Хирро во время второго матча серии с «Бостоном» (102:127, 1-1) эффектно накрыл разыгрывающего гостей Маркуса Смарта.

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