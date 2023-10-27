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Тиль Швайгер признался в алкогольной зависимости

Тиль Швайгер признался в алкогольной зависимости

Один из самых знаменитых представителей современной немецкой киноиндустрии, актер и режиссер Тиль Швайгер открыто рассказал о своей алкогольной зависимости и о выходе из нее во время съемок фильма «Рискованные гонки» в 2022 году.

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