Тиль Швайгер признался в алкогольной зависимости

Один из самых знаменитых представителей современной немецкой киноиндустрии, актер и режиссер Тиль Швайгер открыто рассказал о своей алкогольной зависимости и о выходе из нее во время съемок фильма «Рискованные гонки» в 2022 году.
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